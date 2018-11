'Topman ABN AMRO zet juiste stappen'

Volgens de marktvorsers heeft recente berichtgeving over onrust bij managers van ABN AMRO mogelijk wel een grond, maar het vellen van een oordeel daarover zou iets voor later moeten zijn. KBC vindt dat de bank met rust gelaten moet worden bij het uitvoeren van zijn nieuwe strategie. De bank lijkt immers op de goede weg. Zo is de kapitaalbuffer erg sterk. Het rendement op eigen vermogen bij het financiële concern is bovendien beter dan bij veel andere banken, aldus de kenners.

Een groep hoge managers van ABN AMRO heeft opnieuw een anonieme brandbrief geschreven over de leiding van de bank. Volgens Het Financieele Dagblad (FD) ging het dit keer om een oproep aan de in juli aangetreden president-commissaris Tom de Swaan. ABN AMRO verklaarde eerder deze week in een reactie zich niet in het geschetste beeld uit de brief te herkennen.

Onrust

KBC adviseert beleggers om zich niet te laten afleiden door de berichtgeving over de onrust. Het advies voor ABN AMRO blijft staan op buy, met een koersdoel van 29,00 euro. Het aandeel ABN AMRO noteerde woensdagochtend in de vroege handel 0,8 procent hoger op 22,51 euro.