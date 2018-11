Pensioenoverleg geklapt: wat merk jij?

Het huidige pensioenstelsel, dat het beste ter wereld is maar ook zijn gebreken kent, blijft namelijk gewoon bestaan. Daardoor verandert er op korte termijn niet zo veel: werkenden blijven pensioen opbouwen, gepensioneerden krijgen gewoon hun maandelijkse uitkering. Maar op de wat langere termijn zijn er voor iedereen gevolgen.

Korting

Misschien wel het belangrijkste gevolg van het niet bereiken van een nieuw pensioenakkoord, is dat miljoenen werkenden en gepensioneerden moeten blijven vrezen voor een korting op hun (toekomstige) pensioenuitkering. Ambtenarenfonds ABP, metaalfondsen PME en PMT en zorgfonds PFZW moeten over één of twee jaar fors hogere buffers hebben, anders kunnen ze niet anders meer dan korten. Voor de metaalfondsen gaat die situatie eind volgend jaar al op.

Bekijk ook: Pensioen onderuit in oktober

Het kabinet was bereid om maatregelen te nemen om die korting tegen te gaan, maar zonder pensioenakkoord gaan die niet door. Na jaren van niet verhogen gaan de pensioenen van miljoenen binnenkort dus misschien zelfs omlaag. Dat doet pijn bij gepensioneerden, maar ook bij werkenden.

Bekijk ook: Werkende ook de klos bij kortingen pensioen

AOW-leeftijd (1)

Als de levensverwachting stijgt, stijgt de leeftijd waarop we mogen stoppen met werken net zo hard mee. Zo is het, en zo zal het blijven. Van een minder harde koppeling tussen levensverwachting en AOW-leeftijd komt voorlopig niets terecht. Het wrange ’gelukje’ voor werkenden is dat de levensverwachting door een paar strenge winters en griepgolven de laatste jaren niet al te hard is gestegen, en dat ook de AOW-leeftijd dus minder hard stijgt dan eerder verwacht.

Maar doorwerken tot ver na je zeventigste, in plaats van bijvoorbeeld voor elk extra jaar levensverwachting negen maanden werken en drie maanden extra AOW, zit er vooralsnog dik in.

Al kan er eventueel wel wat veranderen: het kabinet kan zelf beslissen om de AOW-leeftijd anders aan de levensverwachting te koppelen. Het is onduidelijk of dat ook gaat gebeuren, nu het pensioenakkoord waarvan het minder hard laten stijgen van de AOW-leeftijd onderdeel had kunnen zijn, er niet meer komt.

AOW-leeftijd (2)

Eerder stoppen met een omweg blijft even duur als het was. Onenigheid over wie er een ’zwaar beroep’ heeft en dus eerder mag stoppen met werken, is er al langer. Er komt dus geen lijst met mensen die eerder met pensioen mogen.

En ook de zijdeur van pensioenafspraken tussen individuele werkgevers en werknemers blijft zo goed als gesloten: wie met een gouden handdruk een paar jaar wil ’afsnijden’, komt onderweg de fiscus tegen, en mag 52% van de verkapte vut-uitkering in de schatkist storten. Het kabinet was bereid om daar 26% van te maken, de bonden wilden de boete helemaal van tafel. Uitkomst: 52% boete blijft 52% boete.

Bekijk ook: Treurig dat polder faalt met pensioen

Zzp’ers

In de pensioendiscussie gaat het al tijden over de positie van zzp’ers. Zij bouwen niet automatisch pensioen op, en er gaan stemmen op om dat toch min of meer te verplichten, om te voorkomen dat zelfstandigen zonder pensioenopbouw later van alleen de AOW moeten leven.

In een concept-akkoord dat eerder deze maand via De Telegraaf lekte, moeten ook zzp’ers verplicht pensioen gaan opbouwen. Uit enquêtes blijkt dat zelfstandigen daar lang niet allemaal zin in hebben: het verplicht sparen strookt niet met hun idee van vrij ondernemerschap. Zonder pensioendeal mogen zzp’ers nu zelf blijven sparen voor hun pensioen.