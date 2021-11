Premium Het beste van De Telegraaf

Beursblik: ’Wees voorzichtig vanwege inflatie- en coronagevaar’

Door Johan Wiering Kopieer naar clipboard

Beleggers in aandelen hebben een slechte week achter de rug door de angst voor een versnelde afbouw van de steun in de VS en een nieuwe coronavariant. Ook de komende weken kunnen wel eens moeizaam verlopen, zo denkt vermogensbeheerder Renco van Schie (Valuedge). „Er is een onzekere periode aangebroken door een nieuwe coronagolf en mocht het economisch relatief goed gaan, dan kan een oplopende rente het sentiment drukken.”