Olieprijs stijgt, goudprijs daalt in spannende verkiezingsrace

Daarbij wordt op elke krantenkop of vroege aanwijzing over een mogelijke overwinning van Donald Trump of Joe Biden gereageerd. De zittende Amerikaanse president Trump lijkt opnieuw de opiniepeilingen te hebben getrotseerd, met winst in belangrijke staten als Florida en Texas. Dat lijkt volgens kenners een snelle gang van Joe Biden naar het Witte Huis in de weg te staan.

Goud verloor zijn glans en werd bijvoorbeeld ingeruild voor dollars. De olieprijs ging met enige procenten omhoog. Grondstofhandelaren wijzen er daarbij op dat de oliemarkt baat heeft bij een overwinning van Trump, omdat het dan onwaarschijnlijk is dat bijvoorbeeld de Iraanse aanvoer terugkeert. Tijdens zijn presidentschap nam Trump een hard standpunt in tegen belangrijke producenten als Iran en Venezuela.