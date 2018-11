Pensioenfondsen balen van mislukken akkoord

„De tijd dringt”, laten PME en PMT in een gezamenlijk statement weten. „Elke dag komen we dichter bij verlaging.” De situatie voor de metaalfondsen is nijpend, omdat voor hun deelnemers en gepensioneerden al een korting dreigt als zij eind 2019 hun financiële buffers niet op orde hebben. Dat is doro de flinke dalingen op de beurs een realistisch scenario.

Bekijk ook: Pensioen onderuit in oktober

„Nu er geen pensioenakkoord tot stand is gekomen tussen sociale partners en kabinet, ontbreekt er een duidelijke richting voor de toekomst van het pensioenstelsel en dat is zorgelijk”, laten de metaalfondsen weten. „De problemen die het huidige stelsel met zich meebrengt blijven zo onopgelost.”

Bekijk ook: Werkende ook de klos bij kortingen pensioen

Weer aan tafel

Ook Peter Borgdorff, directeur van zorgfonds PFZW, baalt van het mislukken van het overleg. „Zonder pensioenakkoord moeten we doormodderen met de huidige regels. Dat betekent dat mensen niets merken van de aantrekkende economie. De huidige regels dwingen ons tot onbetaalbare schijnzekerheid, doordat we enorme hoeveelheden geld moeten oppotten. Het gevolg: de pensioenen zijn al jarenlang bevroren en in 2021 dreigt zelfs een verlaging.” Voor PFZW valt de kortingdeadline een jaar later dan de metaalfondsen.

Als het aan Borgdorff ligt, gaan de partijen toch weer in gesprek, al sprak premier Rutte dinsdagavond uit dat die kans vrij klein is. „Ik hoop zeer dat alle partijen – vakbonden, werkgevers en kabinet – na een nachtje slapen zullen inzien dat ze er toch uit moeten zien te komen. Met elkaar. In het belang van iedereen die van pensioen geniet, nu en straks.”

ABP

Corien Wortmann-Kool van ABP, Nederlands grootste pensioenfonds, reageerde op Radio 1 bij het programma 1 op 1 op het klappen van het pensioenoverleg. „We zijn teleurgesteld voor onze deelnemers, we kunnen het wel vergeten dat we onze pensioenen kunnen verhogen. En de kans dat we onze pensioenen moeten verlagen is levensgroot aanwezig, terwijl het economisch goed gaat. Ik kan dat niet meer uitleggen. Dat holt het vertrouwen in ons pensioenstelsel alleen maar verder uit.”

Ook seniorenorganisatie Anbo doet deze oproep. „Ik begrijp dat je ergens een grens wilt trekken als je al acht jaar aan het praten bent. Maar de problemen blijven”, zegt directeur Liane den Haan.

Bekijk ook: Treurig dat polder faalt met pensioen