Limburgse metaalwerkers twee dagen in staking

Ⓒ ANP

UTRECHT (ANP) - Medewerkers van diverse metaalbedrijven in Limburg leggen donderdag en vrijdag opnieuw het werk neer. Dat kondigt vakbond FNV aan. Werkgevers en werknemers in de sector liggen al maanden met elkaar in de clinch om een nieuwe cao Metalektro. Eerder waren verspreid over Nederland al talloze stakingen.