OESO verwacht zwakkere groei wereldeconomie

Volgens de OESO zal de groei van de mondiale economie in 2019 uitkomen op 3,5 procent, van een eerder voorspelde 3,7 procent. Voor 2020 wordt ook een groei van 3,5 procent voorzien. De OESO stelt dat de handel en investeringen afzwakken door de importheffingen die wereldwijd zijn ingesteld. Verder hebben opkomende markten te maken met een uitstroom van kapitaal door de stijgende Amerikaanse rente, waardoor de munteenheden van die opkomende landen verzwakken. Het gaat bijvoorbeeld om Brazilië, Rusland, Turkije en Zuid-Afrika.

Wat betreft de grote economieën liet de OESO zijn verwachtingen voor de groei van de Verenigde Staten onveranderd. Voor China wordt een tragere groei voorspeld. De economie van de eurozone groeit volgend jaar naar verwachting met 1,8 procent en met 1,6 procent in 2020, aldus de denktank.

Handelsoorlog

De OESO waarschuwt wel dat als de handelsoorlog tussen de VS en China verder escaleert met nog meer importheffingen, dit serieuze negatieve gevolgen kan hebben voor de wereldeconomie. De organisatie roept beleidsmakers dan ook op het vertrouwen te herstellen in de regels rond internationale handel en samen te werken. Volgens de OESO zijn de risico's op het moment groot genoeg om aan de alarmbel te trekken en moet worden voorbereid op eventuele turbulentie in de toekomst.