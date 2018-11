Column: Daling olieprijs een zegen voor financiële markten

Aangezien de VS een olie importerend land is analyseerde ik destijds ook of er bij een daling van de olieprijs een grote kans op een recessie bestond. Het tegenovergestelde bleek het geval. Bij een fors dalende olieprijs accelereert de economie juist. Dat maakte destijds voor mij de cirkel rond, een rally op de S&P 500 was aanstaande.

Rally aanstaande

Niets bleek minder waar. De S&P 500 herstelde met 30% in een jaar, exact het verwachte percentage volgens historische uitslagen. Inmiddels zijn we bijna drie jaar verder in de tijd en lijkt zich hetzelfde als in begin 2016 zich te ontwikkelen. De Amerikaanse S&P 500 corrigeert momenteel met bijna 12% in 2 maanden terwijl de olieprijs met 30% is teruggevallen in een aantal weken. Een dalende olieprijs is gunstig voor de economische verwachtingen omtrent de groei van de VS en het uitblijven van een recessie heeft historisch tot gemiddeld een 30% stijging van de Amerikaanse index in twaalf maanden geleid.

Midterms gunstig

Dit verwachte plaatje valt goed samen met de historische performance van de Amerikaanse index in het 3e jaar van een presidentstermijn waar we ons inmiddels in bevinden. Historisch gezien is er nog nimmer een jaar geweest dat de S&P niet (fors) steeg. De huidige onzekere markten lijken dan ook een voedingsbodem te worden voor een forse rally op de markten de komende kwartalen. Mijn verwachting is dat de achtergebleven Aziatische beurzen en Europa hier ook van zullen profiteren gezien de lage waarderingen momenteel.

Drs. Richard Abma CMT is Chief Investment Officer bij OHV Vermogensbeheer. Ook is hij portefeuillemanager van het Fresh Fixed Income Fund en het Fresh Active Equity Fund. In het verleden is Richard door Abn Amro uitgeroepen tot Slimste Belegger van Nederland.