ING: informatie uitwisselen tegen witwassen

Volgens Van Wassenaer is dit noodzakelijk omdat criminaliteit vaak grensoverschrijdend is. „Elke individuele bank ziet alleen zijn deel van de hele transactieketen. Als banken informatie delen, kan dat helpen om een compleet beeld van de keten te krijgen”, aldus Van Wassenaer. Hij is sinds 2016 hoofd regulering en internationale zaken bij ING wereldwijd.

ING was twee maanden geleden zelf nog wereldnieuws als spil in een netwerk van witwassers. De bank kreeg een boete van €775 miljoen omdat medewerkers en bestuurders tekort waren geschoten bij de controle.