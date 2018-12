Column: Sorry opa, we gaan voor kernenergie

Tegenwoordig vertel ik toch wat minder graag over dit deel van mijn familiegeschiedenis. Want kolen zijn de paria’s binnen de toch al niet zo populaire traditionele energiesector.

Het ene kwaad ingeruild voor het andere

Uit het rapport van de klimaatonderzoekers van de Verenigde Naties (IPCC) valt op te maken dat het tijdperk van het gebruik van kolen achter ons ligt. In nagenoeg ieder toekomstbestendig scenario (passend binnen de grens van maximaal 2 graden Celsius opwarming van de aarde) dat geschetst wordt, is er geen plaats voor deze grondstof. Tegelijkertijd is het opvallend te zien welke plaats in die verschillende scenario’s wordt ingenomen door kernenergie. En dat is toch wel even schrikken: zeker omdat hier nog niet zo lang geleden (in de jaren ’80) toch massaal tegen gedemonstreerd is.

Begin deze maand opperde de VVD om weer te beginnen met het bouwen van kernenergiecentrales. Onder het mom: het is de enige manier om de klimaatdoelstellingen te halen. Hoewel dat niet helemaal waar is, zitten er zeker voordelen aan kernenergie. De hoofdvraag lijkt nu echter: ruilen we het ene kwaad in voor het andere en kiezen we dan voor het klimaat of voor de veiligheid van mensen?

Schrikbeelden

De eerste schrikbeelden die boven komen wanneer je het hebt over kernenergie gaan over Tsjernobyl en Fukushima. De gevolgen van die rampen zijn lokaal nog dagelijks merkbaar. Een groot oppervlakte rondom de plek waar de ramp plaatsvond (gelijk aan een gemiddelde provincie in Nederland) is nog steeds besmet en daardoor onbruikbaar en onleefbaar. Voorstanders wijzen op de voortgang in technieken om rampen te voorkomen. Oftewel: de kans dat er iets gebeurt, is klein, maar als er iets gebeurt dan is de impact enorm (voer voor potentiële terroristen). Dan het prijskaartje. De kosten voor het bouwen van kerncentrales zijn stevig (miljarden per reactor). Dat is pittig, maar mocht het de heilige graal zijn om klimaatverandering te remmen, dan is het een schijntje. Daarnaast zijn er de kosten van de grondstof die wordt gebruikt. Dat is uranium. Het grootste deel van het bruikbare uranium wordt gewonnen in Australië, Namibië, Canada, Turkije, Rusland en Kazachstan. Australië (nummer drie in omvang op de uraniummarkt) verkoopt het gros van wat ze (toekomstig) winnen exclusief aan China. Dat betekent dat Nederland afhankelijk is van de overige landen. Niet al die landen staan bekend als politiek stabiel of betrouwbaar. Ook is het zeer de vraag of mensenrechten en het milieu er beschermd worden.

Impact op klimaat

Tot slot de impact op het klimaat, want daar is het in de discussie om te doen. Het beste argument van voorstanders is dat het produceren van kernenergie uitermate klimaatvriendelijk is. Vergeleken met fossiele brandstoffen is dat absoluut waar. Wanneer je kijkt naar de CO2-uitstoot van de hele ’levenscyclus’ (dat betekent inclusief de bouw, onderhoud, transport en delving van uranium en afbouw), dan zijn deze hoger dan die van bijvoorbeeld zonne- en windenergie.

Voor China is de verwachting dat het aantal reactoren gaat groeien naar 130 in 2030, terwijl China momenteel al meer produceert dan het gebruikt. Daarmee wil het land een toekomstige energie-onafhankelijkheid creëren. Bedrijven als BHP Billiton, Toro Energy, Rio Tinto en Mintails kunnen enorm profiteren van de groeiende vraag naar uranium.

Verlagen van energiegebruik geen optie

Mijn verwachting is dat wereldwijd kernenergie verder aan populariteit gaat winnen. De vraag naar energie blijft doorgroeien in lijn met de groeiende welvaart en wereldbevolking. De groei in capaciteit van alternatieve energiebronnen is niet groot genoeg om aan die vraag te voldoen. Vooralsnog lijkt er geen ruimte voor een discussie over minder verbruiken. Want economische groei blijft de hoogste prioriteit. Vandaar de greep naar kernenergie… waarschijnlijk tot de volgende ramp zich voltrekt.

Dan is opa’s kolenschep toch minder afschrikwekkend dan het bekende beeld van ’mannen in witte pakken’.

Dennis van der Putten is director Sustainability & Strategy bij ACTIAM.