Drie Jumbo-winkels naar Jan Linders

De transactie is een gevolg van de overname van de EMTÉ-supermarkten door Jumbo en Coop. In juni gaf de ACM groen licht voor deze overname, op voorwaarde dat deze drie supermarkten verkocht zouden worden aan een concurrent. Reden hiervoor was dat er voldoende concurrerende supermarkten voor consumenten over moeten blijven in hun buurt.

Jan Linders werd door Jumbo aan de ACM voorgedragen als koper van de drie winkels. Jan Linders is een supermarktketen met vestigingen in Limburg, Noord-Brabant en Gelderland.