Pechvogel wordt ziek op reis, gestolen bagage niet vergoed

De man deed een beroep op zijn Unigarant-reisverzekering bij de ANWB toen zijn vol in Turkije achtergebleven auto een heel stuk leger terug in Nederland kwam. De Nederlander was op reis ziek geworden, nam met zijn vrouw en twee kinderen het vliegtuig terug naar huis, en liet een transporteur zijn auto terugbrengen naar huis. Tijdens dat transport is bijna alle bagage gestolen, claimt de ongelukkige toerist: kleding, een dure tas, de TomTom-navigatie, schoenen, voor een totale waarde van 3500 euro.

Door de bagage niet mee in het vliegtuig te nemen, nam het gezin een te grote gok, oordeelde de ANWB, die daarop weigerde uit te keren. De geschillencommissie van het financiële klachteninstituut Kifid oordeelt nu in het voordeel van de verzekeraar. In de voorwaarden van de reispolis staat immers dat toeristen de kostbaarheden in hun auto maar drie uur alleen mogen laten, en overige bagage maar 24 uur. Dat de man niet anders kon dan zijn bagage zo lang uit het oog verliezen, maakt voor het oordeel van het Kifid niet uit.

Het Kifid heeft zich de afgelopen tijd vaker uitgesproken over hoe goed je je bagage in de gaten moet houden op reis. Zo is een tas in het bagagerek van de trein niet verzekerd, maar een tas die niet meer op een klein terrastafeltje past juist wel.

