Brussel wil Italië op strafbankje zetten

De lidstaten hebben twee weken de tijd om de analyse van de commissie over de cijfers te bestuderen. Als ze akkoord gaan kan de strafprocedure al in december ingaan. Voor toestemming is unanimiteit niet vereist maar een grote meerderheid. Rome krijgt dan drie tot zes maanden de tijd om actie te ondernemen en het huishoudboekje in lijn met de Europese begrotingsregels te brengen. Als de aanbevelingen van de commissie niet worden nageleefd, kunnen er sancties volgen, waaronder geldboetes en het intrekken van EU-subsidies.

Regels

Vicevoorzitter Valdis Dombrovskis zei dat de commissie ,,met spijt'' tot het oordeel is gekomen maar ,,geen andere optie'' had. ,,We volgen gewoon de regels. We staan open voor een dialoog met Italië.''

Volgens de commissie leiden de plannen van de coalitieregering van Lega en de M5S (Vijfsterrenbeweging) niet tot een daling van de torenhoge staatsschuld van ruim 130 procent van het bruto binnenlands product (bbp), ver boven de vereist 60 procent. Rome wil 37 miljard euro meer uitgeven bij een begrotingstekort van 2,4 procent, terwijl met Brussel 0,8 procent was afgesproken.

In oktober keurde Brussel de eerste conceptbegroting van Italië af en gaf de regering drie weken de tijd om een nieuwe in te dienen. Die kwam vorige week en is nu dus ook verworpen.