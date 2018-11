Tractorbouwer Deere krikt winst op

In het eind oktober afgesloten vierde kwartaal van het gebroken boekjaar werd een nettowinst behaald van bijna 785 miljoen dollar, tegen ruim 510 miljoen dollar een jaar eerder. De totale omzet klom met 17 procent tot meer dan 9,4 miljard dollar. Daarbij werd ook geprofiteerd van de overname van het Duitse bedrijf Wirtgen Group. Wirtgen is met name gespecialiseerd in machines die gebruikt worden voor de aanleg van wegen zoals asfalteermachines en walsen.

Deere behaalde over het gehele boekjaar een winst van bijna 2,4 miljard dollar, op een omzet van 37,4 miljard dollar. De onderneming gaf aan voor het nieuwe jaar op een winst te rekenen van circa 3,6 miljard dollar, met een stijging van de omzet van ongeveer 7 procent.