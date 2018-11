Bouw zoekt 34.000 zijinstromers (m/v)

Tussen 2019 en 2023 zijn in totaal 94.000 extra arbeidskrachten in de bouw nodig, aldus het EIB. Een deel moet bouwvakkers vervangen die met pensioen gaan, maar door bijvoorbeeld de krapte op de huizenmarkt komen er ook netto bouwbanen bij. Het totaal aantal banen in de bouw gaat van 314.000 nu naar 336.000 over vijf jaar. Tegelijkertijd stijgt het aantal zelfstandigen in de bouw met 14.000.

Jongeren die van school komen, gaan in een deel van die vraag voorzien: mbo’s leveren tot 2023 zo’n 47.000 bouwers, en hbo’s en universiteiten nog eens 5000. Maar dat is niet genoeg: vooral in 2019 en 2020 neemt het tekort aan bouwers nog iets toe, omdat daarna pas de jongeren de arbeidsmarkt op stromen. In die jaren zijn dus vooral zij-instromers nodig.

In absolute zin zijn er vooral timmerlieden(m/v) nodig: ten opzichte van nu zijn er in 2023 ruim 3700 meer nodig. Ook zoekt de sector nog een kleine 2000 metselaars, en meer dan 700 stratenmakers, en ongeveer 700 dakdekkers.