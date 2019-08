Wall Street zet stijgende lijn voort

New York - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst aan de dag begonnen. Daarmee krijgt de opmars van de voorgaande dagen een vervolg. Op de beursvloer overheerst nog altijd optimisme over de handelsvete tussen de Verenigde Staten en China. Verder buigen beleggers op Wall Street zich over wat macro-economische gegevens en resultaten van computer- en technologieconcern Dell Technologies.