Boomsma wil cocktaildrinkers warm maken voor Friese beerenburg

Dagrecept: Salade van quinoa, peer en geroosterde noten

Al flink wat jaren terug maakten we in Nederland voor het eerst kennis met quinoa: hippe eetbare zaden van de gelijknamige plant uit Bolivia en Peru. Er wordt inmiddels ook in Nederland quinoa verbouwd, die we gebruiken voor een lekkere salade met peer, spinazie en pecannoten.