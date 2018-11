AFM geeft kredietaanbieders laatste waarschuwing

Die kredietverstrekkers hebben het afgelopen jaar namelijk niet genoeg gedaan om de klant centraal te stellen, vindt de financiële waakhond. „Overkreditering is verboden, maar ook dit jaar zien we kredietaanbieders leningen verstrekken die klanten niet kunnen dragen”, aldus de autoriteit.

Bovendien doen de kredietverstrekkers naar de zin van de AFM niet genoeg aan nazorg. Leners kunnen in de knel komen doordat ze bijvoorbeeld hun baan kwijtraken, maar niet alle kredietverstrekkers doen hun best om in die gevallen op tijd in te grijpen.