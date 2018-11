ABN AMRO in gesprek over Britse vergunning

ABN AMRO voert op dit moment gesprekken met de Britse toezichthouder over de vergunning, die dient als voorzorgsmaatregel voor een mogelijke harde brexit. In dat scenario zouden Europese vergunningen voor financiële dienstverlening niet geldig zijn in het Verenigd Koninkrijk. Een Britse vergunning moet er dan voor zorgen dat ABN AMRO zijn clearingactiviteiten voor klanten uit het Verenigd Koninkrijk kan voortzetten.

De gesprekken gaan overigens niet over een volledige bankvergunning voor het Verenigd Koninkrijk. De clearingbank van ABN AMRO verzorgt de afhandeling van transacties in effecten. De onderneming is wereldwijd een van de grootste aanbieders van deze diensten, aldus een woordvoerder.