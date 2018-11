Huiseigenaar tast in het duister over risico-opslag

De Autoriteit Financiële Markten wil dat meer geldverstrekkers de zogenoemde risico-opslag op de hypotheekrente automatisch verlagen als de hypotheekschuld afneemt of de woningwaarde stijgt. De financiële waakhond kan niet ingrijpen, omdat het automatische aanpassen niet wettelijk verplicht is, maar uit ondertussen wel zijn ongenoegen.

Geldverstrekkers handelen „over de gehele linie onvoldoende” in het belang van de klant, aldus de AFM. De autoriteit wil op zijn minst dat hypotheekaanbieders transparant communiceren over hoe zij de risico-opslag bepalen en hanteren. Bij sommige aanbieders moeten klanten zélf aangeven dat ze naar een risicoklasse kunnen en willen. Ook moeten huiseigenaren zelf aantonen dat hun huis meer waard is geworden. Die drempels werken ongelijkheid in de hand, aldus de AFM, omdat proactieve woningbezitters zo worden bevoordeeld.