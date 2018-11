Olieprijs zet rem op neergang

Met een Brent-prijs van $63,33 (rond 16.00 uur Nederlandse tijd) poetste het zwarte goud de forse verliezen in de afgelopen dagen deels weg.

Ondanks het voorzichtige herstel van de olieprijs bestaat er nog steeds onzekerheid in de markt dat er volgend jaar een overaanbod van olievoorraden in het verschiet ligt. Ook is het afwachten wat oliekartel OPEC zal doen met de olieproductie bij de komende vergadering.

Aan het pomp is de aanhoudende verzwakking van de olieprijs goed merkbaar. Autobezitters hebben de prijzen van benzine en diesel gestaag zien dalen.