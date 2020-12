Coronastress maakt hardhandig einde aan recordjacht bitcoin

Op cryptoplatform Coindesk duikelde de bitcoin rond 15.00 (Nederlandse tijd) bijna 4% naar $22.600. Begin vorige week werd nog het hoogste punt ooit van eind 2017 op $20.000 aangescherpt. Daarna maakte de digitale munt nog een prachtige rit omhoog.

Beleggers in bitcoin kropen maandag enigszins in hun schulp in reactie op de zorgen over de impact van de nieuwe variant van het coronavirus. De opleving van de dollar, de schuilhaven in onzekere tijden, speelde de cryptomunt eveneens parten.

Sinds november zit de bitcoin stevig in de lift. Vooral grote partijen zien brood in de digitale munt mede vanwege de bescherming tegen de ongebreidelde geldcreatie van centrale bankiers.

Daarnaast plukt de bitcoin de vruchten van de toegenomen bereidheid van grote bedrijven om cryptomunten te omarmen. Zo gaat de Amerikaanse betalingsverwerker PayPal komend jaar toestaan dat er met digitale munt zaken worden gedaan.