Vrouwen verdienen nog altijd minder dan mannen

Een deel van het verschil in salaris kan worden verklaard door te kijken naar bijvoorbeeld opleidingsniveau en werkervaring, maar een deel ook niet.

Discriminatie?

Dit onverklaarbare verschil - het CBS durft niet te zeggen of dit komt door seksediscriminatie, omdat je om dat vast te stellen exact vergelijkbare mannen en vrouwen nodig hebt - wordt kleiner, maar bestaat nog steeds.

Bij de overheid was dit verschil in 2008 nog 7%, maar in 2016 5%. In het bedrijfsleven was het verschil tien jaar geleden 9%, maar twee jaar terug nog 7%.

19% minder

Kijk je naar het ongecorrigeerde verschil, dus zonder rekening te houden met opleidingsniveau, of iemand fulltime of parttime werkt, beroepsniveau en bijvoorbeeld werkervaring, dan verdienen vrouwen bij de overheid 8% minder per uur. In het bedrijfsleven is dit verschil maar liefst 19%. De overheid is goed voor 13% van de banen.

Jonge vrouwen verdienen wel meer dan jonge mannen, omdat zij vaker hoger opgeleid zijn. Tot 36 jaar heeft zij bij de overheid een hoger salaris dan hij. In het bedrijfsleven worden vrouwen al op hun 26e ingehaald.