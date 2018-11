Olievoorraden VS blijven groeien

Het is de negende week op rij dat de Amerikaanse olievoorraden in omvang toenemen. Analisten hadden in doorsnee op een stijging met 1,9 miljoen vaten gerekend.

De olieprijzen zakten wat weg na het bericht van de EIA. De prijs van een vat Amerikaanse olie noteerde 1,6 procent hoger op 54,27 dollar en Brentolie klom 0,7 procent tot 62,92 dollar per vat. Dinsdag gingen de olieprijzen nog zeer sterk omlaag.