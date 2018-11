Duur klokkenspel

De rechtbank in Groningen vindt dat de klok aan de gevel – in tegenstelling tot bijvoorbeeld klokken op kerktorens en bij apotheken – een reclameuiting is. Schuthof zei eerder tegen De Telegraaf dat hij de klok niet als reclame ziet. „Ik heb niet eens een etalage, niemand ziet dat hier een klokkenmaker zit.”

Tot 2015 hoefde de klokkenmaker, omdat hij al sinds het begin van de eeuw net buiten het centrum van Winschoten zit, geen reclamebelasting te betalen. Sinds dat jaar heft de gemeente Oldambt, waar Winschoten onder valt, ook bij ondernemers net buiten het centrum.

De uurwerkhersteller heeft nog zes weken om in hoger beroep te gaan.