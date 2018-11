'ING Oost-Indisch doof voor witwaskritiek'

Brussel - ING is ,,Oost-Indisch doof’’ als het om kritiek gaat op de rol van de bank bij het witwassen van geld. Dat stelt Europarlementariër Paul Tang (PvdA) na een hoorzitting in het Europees Parlement over de bestrijding van witwassen via Europese banken. Namens ING werd Diederik van Wassenaer, de verantwoordelijke voor de contacten met de toezichthouders, aan de tand gevoeld.