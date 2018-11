Column: brexit gunstig voor Nederlandse aandelen

Men probeert in te schatten welke impact de brexit zal hebben op de markt door afwegingen te maken of de brexit-scenario's goed of slecht zijn voor de handel. Een ''als-dan-exercitie''. Maar na ruim twee jaar onderhandelen en speculeren is dat inmiddels achterhaald.

De markten hechtten eerder al een prijskaartje aan alle algemeen bekende informatie. Is er een uitkomst mogelijk die de aandelenmarkt nog niet heeft ingeprijsd? We hebben allemaal de ''no deal'' onderzoeksrapporten van de Britse overheid gezien. De kranten kopten met angst voor draconische tarieven, toeleveringsketens die vastlopen en investeringen die afnemen. Europese en Britse bedrijven hebben noodscenario's opgesteld en de noodklok geluid dat fabrieken en kantoren zich elders gaan vestigen. Aandelenmarkten hebben hier al lang en breed op zitten broeden. Wie zegt dat er op de markt niet wordt nagedacht over de brexit, zegt dat aandelen erg inefficiënt zijn. Dat is een boude bewering! En meestal klopt die ook niet.

Somber

De onzekerheid van de brexit trekt een wissel op de Britse economie. De bedrijfsinvesteringen daalden in het derde kwartaal met 1,2% ten opzichte van vorig jaar, voor de derde keer op rij. In een recent onderzoek van Deloitte onder CFO's in het Verenigd Koninkrijk gaf slechts 12% aan dat dit goede tijden zijn om risico's te nemen. Of het nu gaat om onderzoeken onder inkoopmanagers of peilingen over het consumentenvertrouwen, de Britten zien het somber in.

De onzekerheid over de brexit reikt echter verder dan Groot-Brittannië. Nederland is, zoals de Nederlandse brexit-rapporteur Pieter Omtzigt het verwoordde, een ''handelsnatie''. Groot-Brittannië was in 2017 goed voor 8,4% van de Nederlandse export en voor 5,7% van de import. Omtzigt: ''Je kunt je een niet goed werkende douane gewoon niet veroorloven.'' Een Duitse denktank waarschuwde dat bij een no-dealbrexit de Duitse export naar Groot-Brittannië met 57% zou inzakken. Het IMF heeft recent zijn wereldwijde groeiprognose naar beneden bijgesteld en schrijft dit toe aan de brexit.

Het doet me denken aan 2014-15; beleggers vreesden er destijds ten onrechte voor dat de Federal Reserve in Amerika voor het eerst sinds 2008 de rentetarieven zou verhogen. Maandenlang somberde Amerika over de meest ijzingwekkende prognoses en worstcasescenario's. Totdat de Federal Reserve de rente verhoogde. Rampen bleven uit. Onzekerheid nam af. Beleggers vergaten hun angst.

Met de brexit kan hetzelfde aan de hand zijn. Zonder onzekerheid vallen markten niet om. Het is niet zo dat mensen geen risico's durven te nemen vanwege de dreigende rampspoed van een no-dealbrexit. Het struikelblok is juist dat niemand weet welke regels zullen gelden na 29 maart, de zogenaamde brexitdag.

Een gedachte-experiment: Stelt u zich eens voor dat u leiding geeft aan een grote Nederlandse financiële onderneming als Aegon. Een derde van uw opbrengsten komt uit het Verenigd Koninkrijk. Op dit moment weet u niet welke regels - of vergunningen - van toepassing zijn na maart. Het kan zijn dat u uw fysieke aanwezigheid in Groot-Brittannië moet vergroten. Of juist niet. Dus stelt u verschillende noodscenario's op en u wacht af. Hetzelfde geldt voor fabrikanten met belangen in het Verenigd Koninkrijk. De handel valt niet stil! Bestuurders weten echter niet goed hoe zij het beste aan de vraag moeten voldoen.

Weer investeren

Wanneer de onzekerheid over de brexit wegvalt, komt er een einde aan het wachten in Nederland, Groot-Brittannië en de wereld. Bedrijven krijgen weer ruim baan om plannen uit te voeren en langetermijninvesteringen te doen. Ook al zijn de nieuwe regels misschien niet ideaal, we kennen ze in ieder geval wel. Bedrijven kunnen zich aanpassen.

Europese aandelen struikelden dit jaar. Maar de negatieve punten die worden genoemd - zorgen om handel en angst voor populisme en rentetarieven - zijn niet nieuw. De markten zijn zich ervan bewust en hebben er een prijskaartje aan gehangen. Tegelijkertijd laten leidende economische indicatoren wereldwijd een relatief stabiel beeld zien. Over de gehele linie groeit de geldvoorraad. Rentecurves zijn positief oplopend. Zoals ik eerder al op 21 september schreef, komen we nu in de meest consistente, positieve fase in de historie van de aandelenmarkt - de nasleep van de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen, met opnieuw een patstelling als gevolg. Wanneer de onzekerheid wegvalt, wordt dat duidelijk voor beleggers - een aangename verrassing.

Dus omarm de angst. Laten we verder gaan met de - al dan niet pijnlijke - brexit. Laat iedereen zien wat het uiteindelijk inhoudt! Daarna kunnen we verder. Wat eruit zal komen is beter dan waar we nu bang voor zijn. Aandelen bewegen mee met verrassingen. Alles wat geen volledige brexitramp is, zal goed uitpakken. Om de Amerikaanse president Franklin Roosevelt te parafraseren, het enige wat Nederland hoeft te vrezen van de brexit is de angst voor de brexit zelf.

Ken Fisher is bestuursvoorzitter van Fisher Investments Europe, in Nederland opererend als Fisher Investments Nederland, en oprichter en bestuursvoorzitter van Fisher Investments. Twitter: @KennethLFisher.