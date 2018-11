Altice haalt weer meer Franse klanten binnen

In het derde kwartaal was juist sprake van een omzet- en winstdaling. In de drie maanden tot en met september daalde de omzet met ruim 6,3 procent tot 3,4 miljard euro. Het aangepaste bedrijfsresultaat nam met ruim een tiende af tot 1,3 miljard euro.

Altice trok in het afgelopen kwartaal in Frankrijk de meeste nieuwe klanten aan sinds 2005. Die werving van nieuwe klandizie ging wel gepaard met 706 miljoen euro aan investeringen in netwerken, materieel een nieuwe diensten. Daarnaast trok het bedrijf meer dan 1 miljard euro uit voor de Franse uitzendrechten van de Champions League.

Schuldpositie

De afgelopen periode heeft Altice veel onderdelen verkocht om zijn schuldpositie te verbeteren. Zo verkocht de onderneming belangen in zendmasten in Portugal en de Dominicaanse Republiek. Aan het einde van het derde kwartaal bedroeg de nettoschuld een kleine 30 miljard euro, tegenover 31,7 miljard euro eind juni.

Altice handhaaft zijn verwachtingen voor het lopende boekjaar. Het bedrijf zegt er verder zeker van te zijn dat het de schulden verder omlaag kan brengen.

Toelichting

In een toelichting zei Altice-oprichter en voorzitter Patrick Drahi dat het bedrijf er open voor staat belangen in netwerkactiviteiten te verkopen. Altice voert momenteel een strategische herziening door op zijn glasvezelinfrastructuur, waarbij wordt gekeken naar de mogelijkheid van financiële samenwerkingen.

Het is goed mogelijk dat Altice ook de opties voor zijn glasvezelactiviteiten in Portugal en Israël gaat onderzoeken. Drahi benadrukte daarbij dat de markt voor glasvezel op dit moment gunstig is. Met name in de Franse glasvezeldivisie is volgens Altice veel interesse. Eerder waren er al geluiden dat verschillende investeerders mee willen doen aan de uitrol van een glasvezelnetwerk in Frankrijk.