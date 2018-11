Trump geeft schouderklopje aan Saoedi-Arabië

Via zijn persoonlijke Twitter-account liet Trump weten dat de terugval van de olieprijs in de VS van $82 naar $54 voelde als een grote belastingverlaging.

Hij benadrukte echter in de tweet dat de olieprijzen in zijn optiek nog verder omlaag moeten gaan.

Eerder dit jaar werden de olieprijzen nog flink omhoog gestuwd na het besluit van Trump om sancties in te gaan stellen tegen olieproducent Iran.