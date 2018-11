Hedgefondsen gebukt onder malaise bij bitcoin

Dit jaar hebben al 35 aan cryptomunten gerelateerde hedgefondsen de deuren moeten sluiten, zo meldt Marketwatch op basis van Crypto Fund Reserarch.

De enorme neergang van de bitcoin in de voorbije maanden heeft er flink in gehakt bij de vermogens van de hedgedefondsen. De digitale munt duikelde deze week nog ruim onder de $5000, meer dan een halvering in vergelijking met begin van dit jaar.

In december van vorig jaar zag de bitcoin-wereld er nog totaal anders uit met een piek van de digitale munt boven de $19.000.