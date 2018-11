Mattress Firm uit faillissementsbescherming

Het Zuid-Afrikaanse moederbedrijf was niet bij machte om te hulp te schieten, omdat het zelf in financieel zwaar weer verkeert sinds een boekhoudschandaal aan het licht kwam. Om orde op zaken te krijgen, sloot Mattress Firm honderden filialen in de Verenigde Staten. Het bedrijf gaat nu verder met 2600 winkels in het land. Verder heeft de onderneming nieuwe leningen afgesloten om de bedrijfsactiviteiten te ondersteunen.

Mattress Firm, dat kampt met stevige concurrentie van onlinewinkels, vroeg onlangs een Chapter 11-regeling aan wegens financiële nood. Onder die regeling krijgen bedrijven een soort uitstel van betaling. Dit biedt onder meer de mogelijkheid grondig in de schuldenlast in te grijpen, zonder verplichte sluiting van het bedrijf.