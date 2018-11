Column: Kernenergie is dure grap

Maar zo nieuw is kernenergie niet. De eerste kerncentrale werd in 1954 in dienst genomen in de Sovjet-Unie. Vandaag de dag zijn er 448 kernreactoren in exploitatie. Het totale geïnstalleerde vermogen is 392 gigawatt en dat is circa 9% van de mondiale elektriciteitsproductie. We hebben mondiaal dus best wat ervaring en feitelijke cijfers.

Wat mij verder opviel was dat mensen die normaal de klimaatverandering stellig ontkennen nu op de barricades klimmen om met kernenergie klimaatverandering tegen te gaan. We kunnen nog jaren discussiëren of kernenergie schoon of juist zeer vervuilend is, maar dat kernenergie het aflegt met betrekking tot de prijs per kilowattuur moeten al die voorstanders toch zien.

Zonne-energie gaat nu al richting 5 cent per kWh, wind op zee naar 5 à 10 cent. Kernenergie kost al gauw 20 cent, waarbij de kosten van afvalopslag niet eens zijn meegenomen. Dus in de kern is deze energie gewoon veel te duur.

Ruud Koornstra is duurzaam ondernemer.