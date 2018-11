Apple komt van koude kermis thuis

De smartphonemaker kwam nog voortvarend van start in navolging van het herstel in de Amerikaanse technologiesector. Richting het einde van de handel kwam de klad er geleidelijk weer in bij het aandeel met een verlies bij het slot van 0,1% op $176,78.

Beleggers in Apple beleven zware tijden doordat er zorgen zijn over de gang van zaken bij de verkoop van iPhones vooral buiten Amerika.

Na het neerzetten van een jaarpiek op $227 is in de voorbije maanden de koers van Apple in een neerwaartse spiraal geraakt.