Techfondsen helpen Wall Street vooruit

New York - De beurzen in New York zijn woensdag overwegend positief de handel uitgegaan, maar zagen eerdere winsten goeddeels verdampen. Techfondsen gingen over een breed front vooruit. Beleggers in de VS maken zich op voor een lang weekend. Donderdag blijft Wall Street vanwege Thanksgiving gesloten. Op vrijdag wordt maar een halve dag gehandeld.