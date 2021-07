Caravan en kampeerstoeltjes populairder dan ooit op Marktplaats

Dat maakt het verkoopplatform bekend. Vanwege onzekerheid rondom de coronapandemie en veranderende maatregelen in verschillende vakantielanden kiezen veel Nederlandse vakantiegangers voor veilig: met de eigen auto op vakantie en dan kamperen.

Op Marktplaats is dat terug te zien. De meest gezochte kampeerspullen zijn dakkoffers, dakdragers en kampeertafels en -stoelen.

Caravan

Er werd ruim 9 miljoen keer gezocht op campers en caravans. Met gemiddeld 10.000 campers en caravans per maand blijft het aanbod achter op de vraag. „Ieder jaar zien we vanaf mei een stijging in het aantal zoekopdrachten naar campers en caravans”, vertelt woordvoerster Maaike Veeling van Marktplaats.

„Dit jaar startte de zoektocht al in januari en de vraagt blijft nog steeds hoog. Zo sterk dat het aanbod er totaal niet tegenop gewassen is, dat horen we ook van de zakelijke aanbieders op ons platform.”

Dakdrager

Wat betreft de kampeerspullen verdubbelde het zoekgedrag naar de dakdrager. Ruim drie keer zo vaak als vorig jaar zochten Nederlanders naar kampeertafels en -stoelen.

Vorige week liet branchevereniging BOVAG al weten dat er in de eerste helft van 2021 sprake was van een recordverkoop van campers. In totaal werden meer dan 2000 nieuwe campers verkocht, bijna 16% meer dan vorig jaar. De verkoop van tweedehands campers lag afgelopen halfjaar ruim 40% hoger dan in de eerste helft van 2020.