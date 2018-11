’Huizen in Nederland nog prima betaalbaar’

Vermogensbeheerder DMFCO is het stelligst. „De problematiek op de huizenmarkt is overtrokken”, zegt Dirk Bekkers van het bedrijf achter Munt Hypotheken. „Het is waar dat de huizenprijzen op het hoogste niveau ooit zijn, maar als je de inflatie meerekent dan zitten we nog ongeveer 11% onder de piek van 2008.”

In een rapport relativeert DMFCO de zorgen over onze nationale hypotheekschuld. Bekkers: „De gestegen huizenprijzen hebben de afgelopen jaren niet tot een hogere hypotheekschuld geleid. De totale schuld is gelijkgebleven.” Hij verklaart dat deels door de verplichte aflossing en de strengere leenregels, deels doordat mensen meer eigen vermogen in hun huis steken.

Goed betaalbaar

„Wonen is toch veelal goed betaalbaar in Nederland”, concludeert ook internationaal vastgoedadviseur JLL deze week in een onderzoek.

„Hoewel de media vaak berichten over onbetaalbare koopwoningen, komen wij tot de conclusie dat ruim 70% van alle wijken in Nederland nog altijd over een betaalbare koopwoningenmarkt beschikt”, stelt het rapport. Huizenmakelaars schetsen van nature liever een ander beeld, zegt Sven Bertens, hoofd research bij JLL. „Dat is strategisch. Net als zeggen dat er al vanaf dag één kijkers voor een huis zijn. Of dat er boven de vraagprijs wordt geboden”.

Amsterdam

In Amsterdam werken makelaars het overbieden volgens Bertens zelf in de hand. „Daar wordt structureel te weinig gevraagd, zo is onze voorlopige constatering. Makelaars gaan lager in de verkoopprijs zitten zodat mensen gaan overbieden.”

Vermogensbeheerder Dirk Bekkers wijst er op dat het in Amsterdam nog wel meevalt, in vergelijking met andere Europese hoofdsteden. „In Amsterdam liggen de huizenprijzen 60% hoger dan in de rest van het land. Voor Brussel is dat 90%, voor Parijs zelfs 140%.”

Als best betaalbare gemeenten in Nederland noemt JLL onder meer Delfzijl, Urk en Tholen. Het minst betaalbaar zijn Amsterdam, Laren en Blaricum. Als ’betaalbaar’ wordt hierbij verstaan minder dan 4,5 keer het gemiddelde jaarinkomen in een wijk.

Hypotheek

Ook vastgoeddatabureau Calcasa stelt dat de betaalbaarheid van woningen „nog steeds goed” is, zeker voor mensen met een aflossingsvrije hypotheek. Het percentage van hun netto inkomen dat aan de woning wordt besteed, steeg de afgelopen twee jaar slechts van 14,6% naar 15,8%. Dat meldt Calcasa in een rapport dat donderdag verscheen. Voor mensen met een annuïteitenhypotheek ging het percentage van 30% naar 34%. Dit hoewel de huizenprijzen in dezelfde periode met een veelvoud daarvan zijn opgelopen. Dat wordt echter gecompenseerd door de lage rente.

Starters en onderwijzers

Calacasa heeft voor diverse beroepsgroepen berekend wat zij met hun salaris kunnen kopen. Een starter met een HBO/WO-opleiding kan van zijn gemiddelde bruto-inkomen van €32.600 in de meeste gemeenten (72%) alleen terecht voor een woning van 75 vierkante meter of kleiner. Gemiddeld kan hij een woning van 70 m2 betalen. In de grote steden is dat 50 m2.

Een leraar in het basisonderwijs (bruto-inkomen €41.700) kan in 81% van de gemeenten een woning van maximaal 100 m2 kopen. Gemiddeld moet hij genoegen nemen met een woning van 87 m2, of een van 62 m2 in de grote steden.

Gezien zijn (nog) bescheiden salaris is voor een starter slechts 5% van de koopwoningen in Nederland bereikbaar. Een onderwijzer komt in aanmerking voor 14% van het totaal aantal koopwoningen. Voor een manager (inkomen €97.100) is dat 89%.