Utrecht eerste met gigabit-internet

We gebruiken steeds meer data, onder meer door de opkomst van slimme apparaten. Volgens VodafoneZiggo bereikt het nieuwe netwerk topsnelheden tot 5 gigabit per seconde. Dat is 25 keer zo snel als de netwerken die er nu zijn. ,,Films, video's, muziek en foto's kun je straks downloaden, uploaden en streamen in recordtempo, gemiddeld tot wel vijf keer sneller dan nu. Dat biedt ongekende nieuwe mogelijkheden'', verklaart de topman van Vodafone Ziggo, Jeroen Hoencamp. Als voorbeeld noemt de provider dat artsen straks via virtual reality kunnen praten met patiënten die thuis ziek op bed liggen.

