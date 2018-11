Nikkei sluit verkorte week hoger af

De Nikkei-index in Tokio eindigde 0,7 procent in de plus op 21.646 punten. De Japanse cosmeticabedrijven profiteerden van een stijging van het toerisme in het land in oktober, na een daling in augustus en september. Shiseido en Kose wonnen 3,7 en 4,5 procent. Drogisterijketen Matsumotokiyoshi dikte 3,6 procent aan. Ook de spoorwegbedrijven en vastgoedbedrijven waren in trek.

De Japanse bank Mitsubishi UFJ Financial Group daalde 1,4 procent. Volgens de krant de New York Times onderzoeken de Amerikaanse autoriteiten de systemen die de bank gebruikt om het witwassen van geld op te sporen.

Nissan

Nissan won 0,8 procent. Topman Hiroto Saikawa neemt naar verluidt op tijdelijke basis de voorzittershamer over van Carlos Ghosn, die eerder deze week werd opgepakt op verdenking van belastingfraude. De leiding van de automaker komt op donderdag bijeen om over de situatie te praten.

In Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds 0,1 procent hoger en de beurs in Shanghai daalde 0,4 procent. De Kospi in Seoul zakte 0,3 procent. De All Ordinaries in Sydney ging 0,9 procent hoger de dag uit onder aanvoering van de Australische olieconcerns en banken.