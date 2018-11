Rémy Cointreau boert goed met cognac

De operationele winst steeg in de eind september afgesloten periode op vergelijkbare basis met 10 procent tot 138 miljoen euro. Dat was meer dan waar analisten gemiddeld genomen rekening mee hielden. Onder de streep hield het bedrijf 87,5 miljoen euro over. Eerder meldde Rémy Cointreau al dat de omzet in de afgelopen periode is gestegen.

De strategische wijzigingen om meer de nadruk te leggen op duurdere merken, voornamelijk cognac, die minstens 50 euro per fles kosten, is een vondst van topvrouw Valérie Chapoulaud-Floquet. De verkoop van cognac steeg in het afgelopen kwartaal met 12 procent.