’Sturen op persoonlijke ontwikkeling’

„Het platform richt zich op zowel bedrijven als de medewerkers zelf”, legt Rick uit. „Wij helpen bedrijven bij het aanbrengen van structuur in de gesprekken met medewerkers, bijvoorbeeld door het jaar op te knippen in korte ontwikkelperiodes. Daarnaast geeft het platform, aan de hand van het profiel van de medewerker, suggesties hoe ontwikkeldoelen het beste gefaciliteerd worden.”

Sturing

Kuijf kwam op het idee voor het Learned-platform nadat hij in eerdere functies niet de juiste begeleiding kreeg. „Managers hebben vooral aandacht voor het functioneren van medewerkers. Ik kreeg vooral sturing op wat ik moest doen, niet hoe ik mij het beste kon ontwikkelen.”

Vervolgstappen

Sinds een maand is het platform live en maken zes bedrijven er gebruik van waaronder launching partner Yacht. De Randstad-dochter gebruikt het platform voor het begeleiden van management trainees. Zowel de begeleider van Yacht als de manager van het bedrijf waar de management trainee werkt, kunnen in het systeem de ontwikkeling bijhouden. Via slimme algoritmes geeft het systeem vervolgens aan welke vervolgstappen aansluiten bij de werknemer. Zo is het platform gekoppeld aan een uitgebreid aanbod van opleidingsmiddelen.

Verbeterpunt

Bedrijven betalen een bedrag per gebruiker per maand. Voor medewerkers is het aanmaken van een profiel gratis en ze kunnen het van hun huidige werkgever meenemen naar een nieuwe. „Ze geven zelf aan welke informatie zichtbaar is voor de nieuwe leidinggevende. Zo kan de werknemer ervoor kiezen het ene verbeterpunt wel openbaar te laten staan en het andere niet.”