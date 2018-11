Beurs: AEX schakelt zonder kompas VS in achteruit

De AEX-index kabbelde naar een verlies van 0,6% op 514,10 punten bij lage omzetten. De Midkap zakte 0,9% in het rood naar 692,87 punten.

Elders in Europa deden de beurzen eveneens een stap terug. In Frankfurt gleed de DAX 0,9% weg, de CAC40 in Parijs daalde 0,8%.

Beleggers moeten het vandaag stellen zonder richting uit de Verenigde Staten, waar de beurzen gesloten blijven vanwege Thanksgiving Day. Vrijdag is Wall Street een halve dag open.

Na de mooie herstelbeweging van een dag eerder kropen beleggers weer terug in hun schulp. Joost van Leenders, macro-econoom bij effectenhuis Kempen, benadrukt dat gelet op de stevige verkoopdruk van begin deze week het een moeilijke markt is om te handelen. Hij wijst er op dat de onzekerheden over de brexit en Italië het pessimisme bij beleggers flink hebben aangewakkerd. „Het principe-akkoord tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie zal na de aanpassingen naar verwachting bij de top van Europese regeringsleiders komende zondag wel groen licht krijgen, maar de grote vraag is hoe het Britse parlement zal kijken naar de plannen over de toekomstige samenwerking. Italië zal mogelijk pas water bij de wijn doen met het begrotingsvoorstel als de rente in het land te ver gaat oplopen.”

Een ander heet hangijzer voor de aandelenmarkten is nog steeds het handelsconflict tussen Amerika en China, stelt Van Leenders. „Het is hopen op een scenario dat beide landen bij de G20-top in Argentinië eind deze maand toezeggen om serieus met elkaar te gaan praten, maar het is ook mogelijk dat ze niet nader tot elkaar komen en Trump weer om zich heen gaat slaan.”

In de AEX was Altice Europe de gebeten hond met een koersdreun van 11,9%. Het kabel- en telecombedrijf zag de omzet en winst dalen in het derde kwartaal. Analisten waren overwegend negatief. Volgens Frank Bonsee, handelaar bij ABN Amro, blijft het aandeel een speelbal van de markt zolang er geen structurele oplossing komt om de schuldenberg bij het bedrijf terug te dringen. Voor Arcelor Mital werd 2,4% minder neergelegd. ASML koerste 1,8% lager.

De verzekeraars lagen ook bedrukt in de markt. Aegon moest 1,9% afstaan, terwijl NN Group 1,3% liet liggen. Bankconcern ING keek tegen een verlies van 1,1% aan.

Medisch concern Philips daarentegen boekte een winst van 1,8%. Daarmee werd de forse neergang sinds halverwege oktober deels weggewerkt. Wim Zwanenburg, beleggingsstrateeg bij Stroeve & Lemberger, wees op het nieuws eerder deze week over de goede vooruitzichten voor medische scanners, een markt waar het Nederlandse bedrijf zeer actief is. Wolters Kluwer voegde 1,1% toe aan het vorige slot.

In de Midkap onderging Arcadis een daling van 3%. Kepler heeft het koersdoel van het ingenieursbureau neerwaarts bijgesteld van €21 naar €18. AMG zag 3% van de koers afgaan. Adyen vervolgde de weg omlaag met een 2,8% lagere koers.

Aan de andere kant pakte Intertrust de koppositie met een plus van 1,4%.

HAL dikte op de lokale markt 0,3% aan. De investeerder liet in een handelsbericht weten dat de waarde van zijn bezittingen in de eerste drie kwartalen van het jaar per saldo is toegenomen. In de periode van 1 oktober tot en met 16 november was wel sprake van een waardedaling van de belangen die HAL heeft in beursgenoteerde bedrijven als GrandVision, Vopak, Boskalis en SBM Offshore. KBC Securities noemde de cijfers sterk.