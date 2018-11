Aangetekend via de mail

Wouter van den Brink (l) en Philip Voogt hopen begin volgend jaar een belangrijke internationale veiligheidsstempel te bemachtigen. Ⓒ Menno Bausch

UTRECHT - Documenten per post versturen is eigenlijk niet meer van deze tijd, vinden ze bij Aangetekend Mailen. „Het is omslachtig en tijdrovend”, stelt oprichter Philip Voogt, die het bedrijft runt met partner Wouter van den Brink. „Ons systeem maakt beveiligde en rechtsgeldige digitale correspondentie mogelijk.”