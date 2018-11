Stappenteller voor duurzaamheid

De in de Indiase stad Madras geboren Varadharajan wilde aanvankelijk ingenieur worden. Het roer ging om toen hij de documentaire ‘An Inconvenient Truth’ van Al Gore had gezien. In de Verenigde Staten leerde hij tijdens een master Duurzaamheid dat de meeste impact bij de bedrijven wordt gemaakt, maar ook dat overheidsbeleid van belang is én de consument. Varadharajan: ,,Dat is misschien wel de belangrijkste groep, want die geven een signaal naar de bedrijven.”

Gedragsverandering

In 2014 verhuisde de ondernemer naar Nederland, waar hij zich met zijn duurzaamheidsconsultancybureau Green Insights in eerste instantie op bedrijven richtte. ,,Al snel besefte ik dat ik me op de consument moest gaan focussen.” Zo ontstond GreenerU, waarmee Varadharajan duurzame consumptie effectief wil maken door gedragsverandering te realiseren.

Alternatieven

Via gebruikersaccounts van energieleveranciers, openbaar vervoer en supermarkten kan geautomatiseerd worden wat er wordt geconsumeerd. Vervolgens is het van belang om goede alternatieven te bieden via de app.

Spelelement

Varadharajan wil ook mensen meekrijgen die nog niet overtuigd zijn van het belang van duurzaam leven. Dat hoopt hij te bereiken door een spelelement toe te voegen waarmee deelnemers elkaar uitdagen en sparen voor kortingen op duurzame producten.

Het ultieme doel is binnen drie jaar de C02-uitstoot met 25% verminderen. De app is deze maand in India gelanceerd. Voor het einde van het jaar volgt Nederland.