Cijfers Altice slecht ontvangen

Kenners van Goldman Sachs menen dat beleggers voorzichtig zijn, ook al zegt het bedrijf zelf goed op koers te liggen voor verdere groei. Met name in Frankrijk werd stevig de portemonnee getrokken om nieuwe klanten te winnen. De vraag is of deze investeringen zich uiteindelijk zullen terugbetalen.

Goldman-kenners spreken in een rapport in termen als eerst zien dan geloven. ,,Wij denken dat investeerders voorzichtig zullen zijn. Zij willen eerst tastbaar bewijs zien van verbeteringen van de financiële prestaties."

Duitsland

Bij Deutsche Bank wijzen ze ook vooral op de minder dan verwachte omzet en winst de voorbije maanden, ondanks dat de seinen voor het bedrijf op groen lijken te staan. Altice handhaafde zijn doelen voor dit jaar en rekent er voor volgend jaar op dat de recente klantenaanwas volgend jaar ook weer zal zorgen voor betere financiële prestaties.

Het aandeel Altice noteerde omstreeks 09.30 uur 14,8 procent lager op 1,72 euro. Daarmee was het veruit de sterkste daler in de licht lagere AEX.