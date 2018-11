Klanten blijven lang bij dezelfde autoverzekeraar

Dat blijkt uit onderzoek van verzekeraar Allsecur onder ruim duizend Nederlanders. Volgens de verzekeraar kunnen automobilisten tot €180 per jaar besparen door wel over te stappen. Onder meer de Consumentenbond biedt een onafhankelijke vergelijker van autoverzekeringen.

Geen idee

Dat we niet overstappen, komt deels doordat we niet weten welke premie we eigenlijk betalen, blijkt uit het onderzoek. Twee op de drie autobezitters weet niet precies hoeveel er elke maand wordt afgeschreven, een op de vijf zegt zelfs werkelijk geen idee te hebben.

Bekijk ook: Premie autoverzekering rijst de pan uit

Bijna de helft van de Nederlanders (44%) is nog nooit overgestapt naar een andere verzekeraar. Vooral vrouwen (51%) blijven de maatschappij trouw.