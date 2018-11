Amsterdam wil 52.500 woningen erbij

Volgens Ivens zijn de plannen en de bouwgrond er. Ivens: ,,We zijn er klaar voor om deze historisch hoge nieuwbouwaantallen te realiseren, hopelijk zijn er ook voldoende bouwvakkers te vinden en gaat het Rijk ook meehelpen." Amsterdam is in elk geval bereid flink in de woningbouw te investeren.

Om werkelijk tot een bouwversnelling te komen zal de gemeente wel ontwikkelaars en investeerders, zoals pensioenfondsen, aan zijn kant moeten krijgen. Nu lopen veel projecten nog stuk op de voorwaarden die het gemeentebestuur aan de woningbouw stelt. Zo ligt er een eis dat ontwikkelaars minimaal 40% sociale huurwoningen en 40% middeldure woningen bouwen. Ook worden de huren jarenlang bevroren. Voor investeerders zijn veel locaties daarom niet aantrekkelijk meer om te bouwen. Zo moeten pensioenfondsen minimaal een bepaald rendement maken om aan hun pensioenverplichtingen te kunnen voldoen.

Om toch te kunnen bouwen, worden de woningen gemiddeld steeds kleiner en daardoor ook minder toekomstbestendig, klinkt in vastgoedkringen. Daarnaast wordt in de bouwsector vaak geklaagd over de trage Amsterdamse bureaucratie en plotseling veranderende eisen en voorwaarden.

De keuze voor overwegend betaalbare woningen vloeit bij het stadsbestuur voort uit de torenhoge huizenprijzen in de stad, waardoor steeds meer mensen hun heil elders zoeken. Dit probleeem wordt in de hand gewerkt doordat steeds meer mensen, onder wie ook expats, in de hoofdstad willen wonen. Door flink bij te bouwen moeten vraag en aanbod beter in balans komen.

De beoogde 52.500 huizen zullen verspreid over de stad verrijzen, onder meer op IJburg, Zeeburgereiland, de noordelijke IJ-oevers, de Houthavens en de Zuidas. Ook in Nieuw-West, Noord en Zuidoost komen er wijken bij.

Om bouwvakkers naar de stad te trekken, valt te denken aan een voorrangsregeling voor huisvesting. Er loopt een proef met zo'n regeling voor leraren, die in februari wordt geëvalueerd. Als de proef geslaagd blijkt, wordt die mogelijk uitgebreid en kunnen wellicht bouwvakkers, zorgwerkers en kinderdagverblijfpersoneel ervoor in aanmerking komen, aldus de woordvoerder van de wethouder.