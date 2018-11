Tikkie start met geld overmaken naar 06-nummer

De mogelijkheid is er alleen voor gebruikers van de betaalapp. Tikkie kent van gebruikers immers het mobiele nummer en ook het bankrekeningnummer. Dit zogenoemde Tikkie Pay werkt via het mobiele nummer van de ontvanger.

Een beperkte groep Tikkie-gebruikers krijgt in de app de mogelijkheid geld over te maken naar iemand in hun contactenlijst. Als de proef bevalt, komt de optie er snel voor andere gebruikers. Volgens ABN Amro gebruiken ruim 4 miljoen Nederlanders deze app. In eerste instantie werkt de ’terugbetaaloptie’ alleen onder gebruikers van Tikkie, in een latere versie kunnen ook mensen die de app niet op hun mobiele telefoon hebben geld ontvangen via hun telefoonnummer.

Berichtje

Op dit moment moet de geld-ontvangende partij een verzoek sturen via een berichtenapp zoals WhatsApp of Facebook Messenger, waarna er via iDeal betaald kan worden. De nieuwe functie maakt het dus mogelijk geld zonder verzoek over te boeken.

In de update van de app start Tikkie ook met zakelijke accounts. Bedrijven en ondernemers kunnen switchen tussen een privé- en zakelijke optie. Met name voor zzp’ers kan dit een oplossing zijn om rekeningen aan klanten te versturen, aldus Tikkie-ceo Freek de Steenwinkel.

Een andere nieuwe optie die Tikkie donderdag introduceert, is betalen bij webwinkels. Klanten moeten hun 06-nummer invullen, daarna krijgen zij een sms met betaallink.

Tikkie werd media 2016 gelanceerd door ABN Amro. Via de zelfstandige dochter van de bank is inmiddels voor €1,25 miljard aan terugbetalingen verrekend.