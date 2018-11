Column: Brexit-chaos maakt pond aantrekkelijk

Komende zondag komen de 28 EU-leiders in Brussel bij elkaar voor een speciale top over de Brexit. De kans is groot dat de regeringsleiders dan akkoord gaan met de voorlopige scheidingsplannen met Groot-Brittannië, die EU-leider Jean-Claude Juncker en de Britse premier Theresa May komende zaterdag willen uitonderhandelen. Zelfs als beide kampen hun handtekening hebben gezet onder het akkoord, is er geen garantie dat we rustig kunnen toeleven naar Brexit-dag op 29 maart 2019. May moet de voorwaarden van het akkoord ook nog door het Lagerhuis loodsen. Daar wacht haar begin december een heel zware strijd – die mogelijk een interessant instapmoment voor het pond oplevert.

Schoorvoetend akkoord

Een week geleden veerde de Britse munt op toen May trots meldde dat er een conceptakkoord lag voor de Brexit. Die winst is daarna razendsnel verdampt toen de voorwaarden van de afspraken bekend werden. Hoewel de Britse regering schoorvoetend akkoord ging met de afspraken die May heeft gemaakt, stapten verschillende ministers uit protest op. Partijgenoten proberen zelfs een motie van wantrouwen tegen haar in te dienen. Het lukt vooralsnog niet om de benodigde handtekeningen daarvoor bij elkaar te krijgen. Binnen de coalitiepartijen is echter enorm veel weerstand tegen de Brexit-plannen.

Iedereen ontevreden

De Noord-Ierse DUP-partij is het er niet mee eens dat er geen harde grens komt met Ierland, maar wel een soort achtervangnet met het Britse vasteland. Partijleider Nigel Dodd laat geen kans onbenut om zich te verzetten tegen het akkoord en om May eraan te herinneren dat ze de 10 Lagerhuisleden van de partij nodig heeft voor een stemming. Aan de andere kant zijn de Schotse parlementariërs het niet eens met de handelsvoordelen die Noord-Ierland zou krijgen. Ondertussen verzetten de echte Brexiteers zich fel tegen het verlengen van de huidige situatie zodat er na Brexit-dag ruimte is om meer specifieke handelsafspraken gemaakt kunnen worden. Groot-Brittannië moet geld afdragen aan de EU en nieuwe wetgeving overnemen, maar heeft daarbij geen inspraak.

Rake klappen

Alle ingrediënten zijn aanwezig voor een explosieve stemronde in het Lagerhuis begin december. Als het akkoord wordt afgewezen, dreigen we alsnog op een harde Brexit af te stevenen. In dat scenario krijgt het pond ongetwijfeld rake klappen op valutamarkten. Handelaren houden er al rekening mee dat de munt dan kan dalen richting een wisselkoers van GPB/USD 1,20. Het pond is ruim dertig jaar niet onder dit niveau terecht gekomen. Op zo’n moment is het zaak om het hoofd koel te houden en te letten op het onderliggende potentieel van de Britse economie en de wijze waarop in Europa verschillende (politieke) crises zijn bezworen in het afgelopen decennium. Als de Brexit-paniek compleet is, is het waarschijnlijk aantrekkelijker om positie te kiezen van een herstel van het pond dan om in blinde paniek de munt te verkopen.

