Rutte: Italië moet rentestijging afbouwen, rem op extra steun

De afgelopen week is het verschil in rentevergoeding tussen de als veilig geachte Duitse staatsobligaties en de Italiaanse schuldpapieren, de zoheten spread, opgelopen.

De koers van Italiaanse staatsobligaties met een looptijd van 10 jaar is de afgelopen weken sterk gedaald, waardoor het effectieve rendement dat beleggers krijgen, de yield, even de 4% is gepasseerd. Dat is het hoogste punt sinds 2014. Rutte zei dat hij denkt dat de situatie „momenteel nog steeds beheersbaar is”, maar gaf het signaal dat Nederland niet snel nieuwe steun aan Italië wil verlenen.

De obligatierendementen van Italië zijn al weken aan het stijgen op signalen dat de Europese Centrale Bank (ECB) zich voorbereidt om zijn beleidsrentes te verhogen. Daarmee wil het de inflatie te bestrijden. Die stijging heeft direct consequenties voor landen zoals Italië met een hoge schuld: de lasten lopen op.

De ECB kocht afgelopen jaren massaal staatsobligaties op, ook van Italië, om de lokale rente voor het uitlenen via commerciële banken aan bedrijven laag te houden.

Om bij een nieuwe recessie de zwakkere eurolanden te helpen, heeft de ECB aangegeven een nieuw instrument op te tuigen, dat de onrust op de obligatiemarkten kan beperken.

Rutte zei na de Europese top dat het aan de ECB is om te beslissen of er meer moet worden gedaan voor specifiek Italië. De premier zij daarbij vertrouwen te hebben in de „enorme geloofwaardigheid” van de Italiaanse premier Mario Draghi, oud-president van de ECB, om de situatie onder controle te krijgen.

„Draghi voert het hervormingsplan uit, dat op zich zal helpen om de fundamenten van de Italiaanse economie te verbeteren”, aldus Rutte in Brussel.

De Nederlandse regering zit in het kamp van noordelijke EU-landen die terughoudend zijn met verstrekken van extra financiële hulp aan landen met een schuldencrisis. Twee jaar geleden drong Rutte tijdens een EU-top aan op „hervormingen in ruil voor geld.” Met de mogelijkheid om de handrem aan te trekken, als landen met veel schulden hun eigen hervormingsbeloften niet nakomen.

Rutte zei dat hij bereid die handrem aan te trekken als dat nodig is. „Het is er om te worden gebruikt als dat nodig is”, benadrukte hij. „Het is meer dan alleen een vogelverschrikker.”

Wel sprak hij vertrouwen uit in de stappen die Italië onder Draghi momenteel zet. „Ik ben echr positief over het feit dat je nu in Italië en andere landen hervormingen ziet plaatsvinden, waarvan ik eerder bang was dat ik ze nooit in mijn leven zou zien”, zei Rutte.

De architect van die hervormingen in Italië heeft zijn steun. „Het beste dat Italië de afgelopen vijf jaar is overkomen, was Mario Draghi.”