Nissan ontslaat gearresteerde topman Ghosn

Carlos Ghosn Ⓒ AFP

TOKIO (ANP) - De Japanse automaker Nissan heeft de in opspraak geraakte voorzitter Carlos Ghosn buiten de deur gezet. Dat bevestigde een woordvoerder van het bedrijf, nadat geruchten over een ontslag al de ronde deden. De beslissing van de leiding van Nissan was unaniem.